Ракета с кораблем Starship взорвалась через несколько минут после старта

Ракета-носитель Starship взорвалась через 4 минуты после запуска. На высоте около 38 километров она начала вращаться, после чего разлетелась на части. Людей на борту не было.

Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пожелал основателю компании SpaceX Илону Маску удачи после произошедшего.

"Тот, кто дерзает, добьется своего", – написал он в своем телеграм-канале.

В SpaceX настроены оптимистично. Там заявили, что испытание будет считаться успешным, если ракета сможет оторваться от стартовой площадки. Это стало второй попыткой компании запустить корабль.

Отмечается, что 17 апреля запуск отменили по техническими причинами незадолго до старта. Маск заявил, что новый испытательный полет возможен уже через несколько месяцев.

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