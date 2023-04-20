Компания SpaceX начала готовить к первому полету ракету на Луну

Космический корабль компании SpaceX готов к испытательному полету. Об этом заявил Илон Маск.

Первый испытательный полет лунной ракеты должен был состояться еще 17 апреля, но был по техническим причинам отменен незадолго до старта. Это самая большая и мощная ракета в истории космических запусков.

Создатели позиционируют ее как корабль для полетов на Луну и в будущем на Марс. Во время пробного полета ракета должна подняться на высоту 234 километра, облететь Землю по окружности и упасть в Тихий океан в 225 километрах от побережья Гавайев.

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