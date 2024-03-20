Новости мира: новый остров может появиться у берегов Японии

Новый остров может появиться возле Иводзимы в Японии после извержения подводного вулкана. По словам местных ученых, кипящая вода является предвестником извержения.

Если вулкан станет активнее, то в ближайшее время около Иводзимы может появится новый остров, подобный тому, что в 2023 году вырос неподалеку в результате аналогичного извержения. Тогда магма сформировала сушу длиной более 200 метров.

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