20 марта, 08:30Наука
Новости мира: новый остров может появиться у берегов Японии
Новый остров может появиться возле Иводзимы в Японии после извержения подводного вулкана. По словам местных ученых, кипящая вода является предвестником извержения.
Если вулкан станет активнее, то в ближайшее время около Иводзимы может появится новый остров, подобный тому, что в 2023 году вырос неподалеку в результате аналогичного извержения. Тогда магма сформировала сушу длиной более 200 метров.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.