Ученые оценили скорость таяния ледника Туэйтса. Он более известен как "ледник Судного дня" – его размер сравним с территорией Великобритании. Специалисты сообщили, что этот ледник тает со скоростью 30 метров в год, его исчезновение может привести к резкому повышению уровня воды в Мировом океане.

Некоторые исследователи уже заговорили о необходимости эвакуации населения из некоторых прибрежных районов. Российские ученые прокомментировали, что одномоментного затопления не случится. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.