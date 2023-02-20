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Ученые оценили скорость таяния ледника Туэйтса

Ученые оценили скорость таяния ледника Туэйтса

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Ученые оценили скорость таяния ледника Туэйтса. Он более известен как "ледник Судного дня" – его размер сравним с территорией Великобритании. Специалисты сообщили, что этот ледник тает со скоростью 30 метров в год, его исчезновение может привести к резкому повышению уровня воды в Мировом океане.

Некоторые исследователи уже заговорили о необходимости эвакуации населения из некоторых прибрежных районов. Российские ученые прокомментировали, что одномоментного затопления не случится. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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