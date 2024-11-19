Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 ноября, 19:45

Наука

Грузовой корабль "Прогресс МС-27" отстыковался от МКС

Грузовой корабль "Прогресс МС-27" отстыковался от МКС

"Роскосмос" покажет процесс расстыковки грузового корабля "Прогресс МС-27" и МКС

"Мослекторий": Федор Дерябин – о Римской империи

Новости регионов: кровля клинической больницы загорелась в Екатеринбурге

Москвичи увидели звездопад Леониды

Метеорный поток Леониды достигнет максимальной активности в ближайшие часы

Новости часа: московские школьники и студенты колледжей совершили почти 300 походов с лета

Новости часа: более 250 тысяч человек посетили пространство "Молодежь Москвы"

Бобровая Луна взойдет над Москвой в ночь на 16 ноября

"Мослекторий": Владимир Алипов – о мозге

Грузовой корабль "Прогресс МС-27" выполнил свою миссию и отстыковался от МКС. Как сообщили в "Роскосмосе", теперь на нем включат двигательную установку, чтобы свести с орбиты. После этого он войдет в атмосферу и разрушится, а несгораемые обломки упадут в Тихий океан.

К международной космической станции "Прогресс МС-27" пристыковался 1 июня. Теперь на его место отправится "Прогресс МС-29". Его старт с Байконура запланирован на 21 ноября.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
наукавидеоДарья Тащина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика