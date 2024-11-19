Грузовой корабль "Прогресс МС-27" отстыковался от МКС

Грузовой корабль "Прогресс МС-27" выполнил свою миссию и отстыковался от МКС. Как сообщили в "Роскосмосе", теперь на нем включат двигательную установку, чтобы свести с орбиты. После этого он войдет в атмосферу и разрушится, а несгораемые обломки упадут в Тихий океан.

К международной космической станции "Прогресс МС-27" пристыковался 1 июня. Теперь на его место отправится "Прогресс МС-29". Его старт с Байконура запланирован на 21 ноября.

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