19 октября, 09:15

Наука

Северное сияние заметили в нескольких регионах России в ночь на 19 октября

В ночь на 19 октября небо окрасилось в яркие зеленые, синие и красные оттенки над несколькими регионами России. Кадрами полярного сияния массово делятся жители в соцсетях.

Редкое явление видели в Московской, Архангельской, Костромской, Тверской и Ленинградской областях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

