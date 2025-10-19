19 октября, 09:15Наука
Северное сияние заметили в нескольких регионах России в ночь на 19 октября
В ночь на 19 октября небо окрасилось в яркие зеленые, синие и красные оттенки над несколькими регионами России. Кадрами полярного сияния массово делятся жители в соцсетях.
Редкое явление видели в Московской, Архангельской, Костромской, Тверской и Ленинградской областях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
