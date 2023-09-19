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19 сентября, 10:30

Наука

Ракета Electron стартовала с космодрома в Новой Зеландии

Ракета Electron стартовала с космодрома в Новой Зеландии

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Мощная магнитная буря накрыла Землю

Ракета Electron компании Rocket Lab стартовала с космодрома в Новой Зеландии. Носитель должен доставить на орбиту радиолокационный спутник Acadia. Он оснащен оборудованием для получения высокого качества изображения Земли.

Компания Capella Space, которой принадлежит спутник, планирует создать на орбите целую группировку из 36 аппаратов. Она позволит получать снимки любой части планеты с интервалом не более одного часа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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