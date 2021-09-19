Crew Dragon c первым гражданским экипажем приводнился в Атлантике

Crew Dragon приводнился в Атлантике. Миссия SpaceX с первым в истории полностью непрофессиональным экипажем успешно выполнена.

Капсула корабля на парашютах опустилась в океан. Все прошло по графику. На борту корабля были бизнесмен, ученый, медработница и ветеран ВВС США.

Экипаж три дня вел на орбите научную работу, принимал участие в сеансах прямой связи с Землей, пробовал космическую пиццу и любовался звездами и видами планеты на высоте 575 километров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.