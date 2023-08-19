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19 августа, 19:15

Наука

Нештатная ситуация произошла при переходе станции "Луна-25" на предпосадочную орбиту

Нештатная ситуация произошла при переходе станции "Луна-25" на предпосадочную орбиту

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Станция "Луна-25" успешно вышла на окололунную орбиту

Станция "Луна-25" успешно вышла на окололунную орбиту

Нештатная ситуация произошла на станции "Луна-25", это помешало аппарату выйти на предпосадочную орбиту. Об этом сообщил Роскосмос. Другие подробности не приводятся.

Отмечается, что специалисты уже анализируют произошедшее. Автоматическая станция отправилась к Луне 11 августа с космодрома Восточный. Аппарат уже дважды корректировал траекторию и успешно вышел на окололунную орбиту. Посадка на южный полюс естественного спутника Земли должна произойти в период с 21 по 24 августа.

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наукавидеоКарина Ильина
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