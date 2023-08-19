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Наука

Станция "Луна-25" восьмой день находится в пути к естественному спутнику Земли

Станция "Луна-25" восьмой день находится в пути к естественному спутнику Земли

Окололунную орбиту откорректировали на станции "Луна-25"

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Станция "Луна-25" успешно вышла на окололунную орбиту

Станция "Луна-25" успешно вышла на окололунную орбиту

"Луна-25" вышла на орбиту спутника Земли

"Роскосмос" опубликовал новое фото со станции "Луна-25"

Российская автоматическая станция "Луна-25" восьмой день находится в пути к естественному спутнику Земли. Прилунение запланировано на 21 августа. Накануне станция скорректировала окололунную орбиту для подготовки к посадке. Произойти она должна на Южном полюсе. Поверхность там очень сложная, ее и будут изучать с помощью станции.

В четверг аппарат сделал первый снимок поверхности Луны с орбиты. На него попал южный полярный кратер. Этот снимок существенно дополнит имеющиеся знания ученых. Первое в мире изображение обратной стороны спутника было получено в октябре 1959 года советской автоматической станцией "Луна-3".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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