Российская автоматическая станция "Луна-25" восьмой день находится в пути к естественному спутнику Земли. Прилунение запланировано на 21 августа. Накануне станция скорректировала окололунную орбиту для подготовки к посадке. Произойти она должна на Южном полюсе. Поверхность там очень сложная, ее и будут изучать с помощью станции.

В четверг аппарат сделал первый снимок поверхности Луны с орбиты. На него попал южный полярный кратер. Этот снимок существенно дополнит имеющиеся знания ученых. Первое в мире изображение обратной стороны спутника было получено в октябре 1959 года советской автоматической станцией "Луна-3".

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