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19 мая, 06:45

Наука

Мощная магнитная буря накроет Землю 19 мая

Мощная магнитная буря накроет Землю 19 мая

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Метеозависимым москвичам 19 мая рекомендовано внимательно следить за самочувствием, поскольку Землю накроет мощная магнитная буря. Прогноз указывает на пятый балл из девяти возможных, что соответствует красному уровню геомагнитной активности.

В такие часы у части людей возможны головные боли, а электронная техника рискует работать с перебоями. Врачи советуют пить больше воды и сократить физические нагрузки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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