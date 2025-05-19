19 мая, 06:45Наука
Мощная магнитная буря накроет Землю 19 мая
Метеозависимым москвичам 19 мая рекомендовано внимательно следить за самочувствием, поскольку Землю накроет мощная магнитная буря. Прогноз указывает на пятый балл из девяти возможных, что соответствует красному уровню геомагнитной активности.
В такие часы у части людей возможны головные боли, а электронная техника рискует работать с перебоями. Врачи советуют пить больше воды и сократить физические нагрузки.
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