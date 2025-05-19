Мощная магнитная буря накроет Землю 19 мая

Метеозависимым москвичам 19 мая рекомендовано внимательно следить за самочувствием, поскольку Землю накроет мощная магнитная буря. Прогноз указывает на пятый балл из девяти возможных, что соответствует красному уровню геомагнитной активности.

В такие часы у части людей возможны головные боли, а электронная техника рискует работать с перебоями. Врачи советуют пить больше воды и сократить физические нагрузки.

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