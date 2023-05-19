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Ученые создали первое в мире сканирование "Титаника"

Ученые создали первое в мире сканирование "Титаника"

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Ученые спасают затонувший "Титаник". Для этого была создана первая высокоточная цифровая копия корабля. Модель позволяет рассмотреть самые мелкие детали, например, серийный номер 401 на одном из винтов.

Через несколько десятилетий лежащий на дне "Титаник" полностью разрушится, лишив шанса разгадать загадку его гибели. Главный вопрос – столкнулся лайнер с айсбергом правым бортом или сел на мель, налетев на подводный выступ ледяного гиганта. Споры идут до сих пор. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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