В Кремле прокомментировали высадку американского аппарата на Марс

Высадку американского исследовательского аппарата на Марс прокомментировал Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента заявил, что любые успехи в освоении космического пространства – это достояние человечества, и их можно только приветствовать.

Также он добавил, что каждая страна, которая имеет свою космическую программу, находится в состоянии конкуренции, а это – эффективный драйвер развития.

Кроме того, Песков напомнил, что наша страна имеет свою амбициозную программу по освоению космоса, и не стоит о ней забывать. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.