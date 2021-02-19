12:15
Американский марсоход передал на Землю снимки посадки на Марс. Ученые уже сообщили, что она прошла успешно. 7 месяцев он летел к Марсу и преодолел почти 480 миллионов километров. Не зря его название Perseverance, что в переводе на русский означает "Настойчивость".
Аппарат совершил автоматическую посадку в кратере Езеро. Сажать его вручную дистанционно специалисты бы не смогли – сигнал передается с задержкой в 10 минут. Посадочный модуль вошел в атмосферу Марса на скорости 19 тысяч км в час и пережил "семь минут ужаса", пока сбрасывал скорость. Подлетев к поверхности, он завис в воздухе и спустил марсоход.
Теперь марсоходу предстоит несколько лет искать признаки биологической жизни на планете. Он впервые соберет образцы грунта для отправки на Землю. Планируют, что это произойдет к концу десятилетия.
Аппарат оснащен не только 20 видеокамерами, но и микрофонами, которые позволят записать звуки на Марсе. На марсоходе также есть вертолет большой мощности, созданный специально для того, чтобы летать в разреженной атмосфере Красной планеты. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
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