Американский аппарат Perseverance успешно приземлился на Марс

Американский марсоход Perseverance успешно приземлился на Красной планете. Семь месяцев он летел к Марсу и преодолел почти 480 миллионов километров.

Аппарат совершил автоматическую посадку в кратере Езеро. Сажать его вручную дистанционно специалисты бы не смогли – сигнал передается с задержкой в 10 минут.

Посадочный модуль вошел в атмосферу Марса на скорости 19 тысяч километров в час и пережил "семь минут ужаса", пока сбрасывал скорость. Подлетев к поверхности, он завис в воздухе и спустил марсоход. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.