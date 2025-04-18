Ученые нашли признаки жизни на планете в 124 световых годах от Земли

Астрономы из Кембриджского университета сообщили об обнаружении планеты, на которой с высокой вероятностью может существовать жизнь. Она расположена в 124 световых годах от Земли, полностью покрыта океаном и вращается вокруг красного карлика в созвездии Льва.

По данным спектрального анализа, в атмосфере планеты выявлен диметилсульфид – на Земле это вещество вырабатывается исключительно живыми организмами, в частности морскими водорослями.

Планета по характеристикам примерно в два раза больше Земли, а год на ней длится 33 дня. Температура поверхности оценивается в 20–30 градусов по Цельсию.

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