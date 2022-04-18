Космонавты установили пульт управления манипулятором ERA

Российские космонавты Олег Артемьев и Денис Матвеев вышли в открытый космос и установили пульт управления манипулятором ERA.

Он необходим для обслуживания российского сегмента МКС, поддержки космонавтов при выходе в космос, обследования поверхности станции и работы с оборудованием. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

