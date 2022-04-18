Космонавты вышли в открытый космос для подготовки манипулятора ERA к работе – "Роскосмос"

Российские космонавты вышли в открытый космос для подготовки манипулятора ERA к работе. Об этом сообщил "Роскосмос".

Центр клинических испытаний инновационных медизделий открылся в Москве, рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.

Заболеваемость по гриппу и ОРВИ в Москве продолжает снижаться среди всех возрастов. Об этом заявил Роспотребнадзор.