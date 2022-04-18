Космонавты РФ приступили к выходу в открытый космос для подготовки манипулятора ERA

Российские космонавты открыли люк и приступили к выходу в открытый космос для подготовки манипулятора ERA к работе.

Манипулятор ERA – это дистанционно управляемый космический робот-манипулятор, созданный для сборочных работ и обслуживания российского сегмента Международной космической станции.

В данный момент на МКС работают российские космонавты Денис Матвеев и Олег Артемьев. Они совершат 52-й выход в открытый космос. Планируется, что они выполнят ряд интеграционных работ над модулями "Наука" и "Причал". Всего в рамках экспедиции запланировано семь выходов в открытый космос.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.