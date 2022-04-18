Апрельское полнолуние можно было наблюдать в Москве. Хоть Луна и привычного цвета, в эти дни любители астрономии называют ее розовой.

Считают, что с 16 апреля в Японии начинает расцветать сакура, а в Южной Америке – флоксы. Они и стали символом очередного астрономического события.

Кроме того, розовая луна также совпадает с несколькими религиозными праздниками. Например, в христианском церковном календаре это явление называют пасхальной луной, потому что это полнолуние перед Пасхой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.