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Безопасности экипажа "Союз ничего не угрожает – "Роскосмос"

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Безопасности и комфорту экипажа пристыкованного к МКС корабля "Союз", где ранее произошла утечка, ничего не угрожает. Как сообщают в "Роскосмосе", температурный режим на борту корабля не выходит за пределы допустимых значений.

Утечка в системе охлаждения случилась после повреждения внешней обшивки приборно-агрегатного отсека. По всей видимости, из-за попадания в радиатор микрометеорита. Из-за аварии был отменен выход Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина в открытый космос. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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