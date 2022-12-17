"Роскосмос" показал орбитальные снимки стадионов ЧМ по футболу в Катаре

Госкорпорация "Роскосмос" показала орбитальные снимки стадионов чемпионата мира по футболу в Катаре. Съемку осуществил космический аппарат "Ресурс-П". На одном из опубликованных снимков можно увидеть международный стадион "Халифа" в Дохе.

Арену построили в 1976 году, а несколько лет назад реконструировали в соответствии с современными стандартами FIFA. Стадион входит в масштабный спортивный комплекс, способный принимать до 13 различных соревнований одновременно. Именно на этом стадионе сегодня состоится матч за третье место между сборными Хорватии и Марокко. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.