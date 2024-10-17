17 октября, 19:30Наука
Самое большое и яркое полнолуние 2024 года произойдет в ночь на 18 октября
18 октября ночью в небе над Москвой взойдет "Луна охотника". По сообщениям астрономов, это суперлуние станет самым большим и ярким в 2024 году.
Как это явление переносят люди? Чего стоит опасаться? Как может меняться самочувствие?
На эти и другие вопросы ответил популяризатор космонавтики, исследователь, руководитель Союза энтузиастов освоения космического пространства "Советский космос" Максим Цуканов.