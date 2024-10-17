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17 октября, 19:30

Наука

Самое большое и яркое полнолуние 2024 года произойдет в ночь на 18 октября

Самое большое и яркое полнолуние 2024 года произойдет в ночь на 18 октября

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18 октября ночью в небе над Москвой взойдет "Луна охотника". По сообщениям астрономов, это суперлуние станет самым большим и ярким в 2024 году.

Как это явление переносят люди? Чего стоит опасаться? Как может меняться самочувствие?

На эти и другие вопросы ответил популяризатор космонавтики, исследователь, руководитель Союза энтузиастов освоения космического пространства "Советский космос" Максим Цуканов.

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