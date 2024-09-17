17 сентября, 16:45Общество
18 сентября начнется осенний коридор затмений
18 сентября Земля окажется в коридоре затмений. Астрологи считают это время турбулентным периодом, которое может сказаться на здоровье и психике людей. Специалисты советуют быть осторожными и не заниматься масштабными делами.
Коридором затмений принято считать период между солнечным и лунным затмениями, которые наступают с разницей примерно в две недели. Ближайший коридор затмений, с которым столкнется человечество, наступит уже 18 сентября и продлится до первых чисел октября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.