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17 сентября, 16:45

Общество

18 сентября начнется осенний коридор затмений

18 сентября начнется осенний коридор затмений

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18 сентября Земля окажется в коридоре затмений. Астрологи считают это время турбулентным периодом, которое может сказаться на здоровье и психике людей. Специалисты советуют быть осторожными и не заниматься масштабными делами.

Коридором затмений принято считать период между солнечным и лунным затмениями, которые наступают с разницей примерно в две недели. Ближайший коридор затмений, с которым столкнется человечество, наступит уже 18 сентября и продлится до первых чисел октября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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