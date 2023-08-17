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Наука

Станция "Луна-25" успешно вышла на окололунную орбиту

Станция "Луна-25" успешно вышла на окололунную орбиту

Станция "Луна-25" успешно вышла на окололунную орбиту

"Луна-25" вышла на орбиту спутника Земли

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Российские ученые получили первые данные с приборов станции "Луна-25"

Шесть дней российская автоматическая станция "Луна-25" движется к естественному спутнику Земли. Аппарат уже успешно вышел на окололунную орбиту и отправил операторам очередное селфи.

Чтобы вывести "Луну-25" на орбиту, в определенной последовательности пришлось включать двигатели и дважды корректировать траекторию. Теперь остается ждать посадки, которая намечена на 21 августа на Южном полюсе Луны.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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