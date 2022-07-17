Космический корабль Cargo Dragon 2 успешно состыковался с МКС

Грузовой космический корабль Cargo Dragon 2 компании Space X успешно состыковался с МКС. Американский челнок доставил на станцию три тонны грузов, в том числе продукты питания, материалы и оборудование для экспериментов.

Стартовал Cargo Dragon в минувший четверг. Изначально запуск планировали на начало июня, но из-за различных неполадок его неоднократно откладывали.

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