Розовое полнолуние можно было наблюдать в Москве. Максимального размера естественный спутник Земли достиг ближе к полуночи.

Розовым это полнолуние называют в том числе из-за апрельского цветения. В некоторых странах сейчас распускаются флоксы, а в Японии – сакура. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.