В "Роскосмосе" объяснили затруднения при стыковке "Прогресса" с МКС

В "Роскосмосе" рассказали, почему пришлось стыковать космический корабль "Прогресс" с МКС в ручном режиме. Дело в том, что он отклонился от нужной траектории на 30 градусов, и это не дало провести стыковку в автоматическом режиме.

Космонавты получили из центра управления полетами указание отвести корабль от станции и попробовать совершить стыковку в ручную. Вторая попытка оказалась успешной, и "Прогресс" привез на станцию воду, воздух и научное оборудование. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.