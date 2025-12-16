Форма поиска по сайту

16 декабря, 12:30

Наука

Поврежденная площадка Байконура будет готова к пуску в конце зимы

Поврежденная площадка Байконура будет готова к пуску в конце зимы

Двухнедельный период спокойствия начался на Солнце

Российский космонавт Кудь-Сверчков запечатлел с борта МКС пик метеорного потока Геминиды

Звездопад Геминиды смогут увидеть москвичи в ночь на 14 декабря

В Москве прошла церемония награждения лауреатов Научной премии Сбера

Москвичи смогут увидеть парад планет в ночь на 7 января

Ученые назвали 2025 год одним из самых жарких в истории

Российские ученые создали всепогодную лазерную связь

Экипаж "Союза МС-27" прибыл в Звездный городок после возвращения с МКС

Аппарат космического корабля "Союз МС-27" успешно приземлился в Казахстане

Поврежденная площадка космодрома Байконур будет готова к пуску в конце зимы. Дефект стартового стола на космодроме выявили в конце ноября после запуска ракеты-носителя "Союз". Как отметили в "Роскосмосе", для ремонта есть все необходимые ресурсы.

В работах задействованы 130 сотрудников, которые работают в две смены – с 08:00 до 00:00. В кратчайшие сроки они смонтируют новую кабину обслуживания и проведут автономные испытания, чтобы подготовить стартовый комплекс к продолжению пусков по пилотируемой программе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

наукавидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

