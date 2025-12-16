Поврежденная площадка Байконура будет готова к пуску в конце зимы

Поврежденная площадка космодрома Байконур будет готова к пуску в конце зимы. Дефект стартового стола на космодроме выявили в конце ноября после запуска ракеты-носителя "Союз". Как отметили в "Роскосмосе", для ремонта есть все необходимые ресурсы.

В работах задействованы 130 сотрудников, которые работают в две смены – с 08:00 до 00:00. В кратчайшие сроки они смонтируют новую кабину обслуживания и проведут автономные испытания, чтобы подготовить стартовый комплекс к продолжению пусков по пилотируемой программе.

