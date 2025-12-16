Двухнедельный период спокойствия начался на Солнце

На Солнце начинается двухнедельный период спокойствия, когда активность снизится до нулевых значений, передает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН. По словам специалистов, общее затишье способна нарушить крупная корональная дыра необычной формы, сформировавшаяся на солнечном диске.

17 или 18 декабря Землю достигнет поток энергии из второй, более протяженной части корональной дыры, что способно вызвать новые магнитные бури.

