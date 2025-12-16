Форма поиска по сайту

16 декабря, 07:15

Наука

Двухнедельный период спокойствия начался на Солнце

Российский космонавт Кудь-Сверчков запечатлел с борта МКС пик метеорного потока Геминиды

Звездопад Геминиды смогут увидеть москвичи в ночь на 14 декабря

В Москве прошла церемония награждения лауреатов Научной премии Сбера

Москвичи смогут увидеть парад планет в ночь на 7 января

Ученые назвали 2025 год одним из самых жарких в истории

Российские ученые создали всепогодную лазерную связь

Экипаж "Союза МС-27" прибыл в Звездный городок после возвращения с МКС

Аппарат космического корабля "Союз МС-27" успешно приземлился в Казахстане

Космический корабль "Союз МС-27" благополучно приземлился в степях Казахстана

На Солнце начинается двухнедельный период спокойствия, когда активность снизится до нулевых значений, передает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН. По словам специалистов, общее затишье способна нарушить крупная корональная дыра необычной формы, сформировавшаяся на солнечном диске.

17 или 18 декабря Землю достигнет поток энергии из второй, более протяженной части корональной дыры, что способно вызвать новые магнитные бури.

