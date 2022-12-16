МЧС предупредило о снегопаде и ветре в Москве в выходные

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Новости

16 декабря, 18:00

Экономика

Новости часа: изменение температуры в "Союзе МС-22" не угрожает жизни космонавтов

Новости часа: изменение температуры в "Союзе МС-22" не угрожает жизни космонавтов

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Изменение температуры в "Союзе МС-22" не угрожает жизни космонавтов. Такое заявление сделал Роскосмос.

Золотовалютных резервов РФ на данный момент достаточно, задачи их накопления нет. Об этом рассказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Театр им. Вахтангова 19 декабря покажет в Луганске спектакль "Крик лангусты". Об этом сообщил директор театра.

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