Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 октября, 08:15

Наука

Эксперт рассказал, как магнитная буря может повлиять на самочувствие людей

Эксперт рассказал, как магнитная буря может повлиять на самочувствие людей

Магнитная буря обрушится на Землю в ночь на 17 октября

Российские космонавты впервые в мире озвучили тифлокомментарий с борта МКС

Ученые предупредили о рекордном количестве вспышек на Солнце 15 октября

"Это Москва. Инфраструктура": Национальный космический центр

Новые пятна появились на Солнце из-за сильных вспышек

"Мослекторий": Сергей Дмитриев – о Запретном городе в Пекине

Новости регионов: реликвии Будды Шакьямуни привезли в Калмыкию

Международный фестиваль "Наука 0+" пройдет в Москве в 20-й раз

Ученые сняли падение астероида на Луну

Старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Антон Рева рассказал, как магнитная буря может повлиять на самочувствие людей. По его словам, большинство ученых и врачей скептически относятся к идее прямого влияния магнитных бурь на здоровье.

Тем не менее у некоторых людей может возникать тревога из-за ожидания ухудшения самочувствия, что само по себе способно вызвать недомогание. При этом среднестатистический человек, как правило, не ощущает магнитную бурю физически.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
наукавидеоДарья КрамароваМитя Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика