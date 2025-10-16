16 октября, 08:15Наука
Эксперт рассказал, как магнитная буря может повлиять на самочувствие людей
Старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Антон Рева рассказал, как магнитная буря может повлиять на самочувствие людей. По его словам, большинство ученых и врачей скептически относятся к идее прямого влияния магнитных бурь на здоровье.
Тем не менее у некоторых людей может возникать тревога из-за ожидания ухудшения самочувствия, что само по себе способно вызвать недомогание. При этом среднестатистический человек, как правило, не ощущает магнитную бурю физически.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также