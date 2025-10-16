Магнитная буря обрушится на Землю в ночь на 17 октября. Она продлится до 06:00 следующего дня.

Как пояснили специалисты, причиной геомагнитных возмущений становятся солнечные вспышки, в результате которых в космос выбрасываются потоки заряженных частиц. Изменения могут почувствовать метеозависимые люди, поэтому в этот период лучше соблюдать режим дня, избегать переутомления и полноценно отдыхать.

