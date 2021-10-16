На МКС из-за сбоя с модулем "Звезда" сработала сигнализация

Экипаж Международной космической станции (МКС) ночью разбудила сирена. Она сработала из-за сбоя в системе управления российского модуля "Звезда", рассказал космонавт Антон Шкаплеров специалисту подмосковного Центра управления полетами.

Накануне МКС потеряла ориентацию во время теста двигателей корабля "Союз МС-18" – станция развернулась на 57 градусов. Но уже через полчаса ее положение было восстановлено.

В настоящее время на станции кроме экипажа МКС находится режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. Они снимают эпизоды фильма под рабочим названием "Вызов". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

