Жители Подмосковья наблюдали полярное сияние из-за магнитной бури

На Земле зафиксировали самую сильную за три месяца магнитную бурю. Она оказалась настолько сильной, что полярное сияние наблюдали даже в столичном регионе. Яркие переливы цветов были видны в небе над Подмосковьем невооруженным глазом.

По прогнозам, магнитное поле будет колебаться еще несколько дней. Возможны отдельные всплески, которые могут сказаться на работе техники. В основном речь идет о космических аппаратах, а для людей последствия будут ограничены незначительными помехами на телеэкранах.

