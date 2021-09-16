SpaceX впервые запустила корабль Crew Dragon c гражданским экипажем

Компания Илона Маска SpaceX впервые запустила в космос корабль c гражданским экипажем. Всего в его составе четыре человека, и все они – непрофессиональные астронавты.

В команде есть врач, профессор геологии, сотрудник аэрокосмической корпорации, а также миллиардер Джаред Айзекман. Именно он и оплатил все четыре места на корабле Crew Dragon. Это первая полностью коммерческая миссия на орбите.

Тренд на космический туризм обсудили с блогером, популяризатором космонавтики Виталием Егоровым. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.