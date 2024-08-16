Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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16 августа, 08:45

Наука

Новости мира: NASA сообщило о проблемах с кораблем Starliner

Новости мира: NASA сообщило о проблемах с кораблем Starliner

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Американские космонавты Барри Уилмор и Сунита Уильямс задержатся на МКС. Астронавты пристыковались на космическую станцию в мае: они должны были завершить свою работу в течение восьми дней, однако возникла непредвиденная проблема. Об этом сообщают источники в NASA. Причиной затянувшейся командировки на орбиту стала поломка корабля Starliner компании Boeing.

Также стало известно, что сборная МЧС России прилетела в Казахстан для участия в чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту. В чемпионате участвуют спасатели из Белоруссии, Болгарии, Казахстана, Словакии и Чехии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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