Новости мира: NASA сообщило о проблемах с кораблем Starliner

Американские космонавты Барри Уилмор и Сунита Уильямс задержатся на МКС. Астронавты пристыковались на космическую станцию в мае: они должны были завершить свою работу в течение восьми дней, однако возникла непредвиденная проблема. Об этом сообщают источники в NASA. Причиной затянувшейся командировки на орбиту стала поломка корабля Starliner компании Boeing.

Также стало известно, что сборная МЧС России прилетела в Казахстан для участия в чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту. В чемпионате участвуют спасатели из Белоруссии, Болгарии, Казахстана, Словакии и Чехии.

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