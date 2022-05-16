Полное лунное затмение произойдет 16 мая

Полное лунное затмение в этом сезоне состоится 16 мая. Оно началось в 04:32 по московскому времени и продлится до 09:50. Момент наибольшей теневой фазы пришелся на 07:13. Однако с территории России понаблюдать его не получится.

В 2022 году будет еще одно полное лунное затмение. Оно ожидается 8 ноября. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.