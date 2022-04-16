Глава Роскосмоса поддержал идею назвать грузовой корабль "Донбассом"

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поддержал идею назвать грузовой корабль "Донбассом". Полет судна к МКС запланирован на июнь.

Сейчас корабль называется "Прогресс". Однако Рогозин отметил, что важно использовать "внимание, которое приковано к космическим пускам". Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.