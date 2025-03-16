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16 марта, 06:30

Наука

Жители Москвы смогут наблюдать Венеру в марте

Жители Москвы смогут наблюдать Венеру в марте

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С 17 по 25 марта жители Москвы и еще пяти российских городов смогут наблюдать редкое астрономическое явление – планету Венеру. Для этого нужно взглянуть на небо вечером после заката или утром перед восходом солнца.

Особенность этого явления в том, что разная освещенность диска Венеры позволит увидеть ее различные фазы, включая так называемый "Венерианский месяц". Такой шанс выпадает всего раз в восемь лет, что делает событие особенно уникальным.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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