Жители Москвы смогут наблюдать Венеру в марте

С 17 по 25 марта жители Москвы и еще пяти российских городов смогут наблюдать редкое астрономическое явление – планету Венеру. Для этого нужно взглянуть на небо вечером после заката или утром перед восходом солнца.

Особенность этого явления в том, что разная освещенность диска Венеры позволит увидеть ее различные фазы, включая так называемый "Венерианский месяц". Такой шанс выпадает всего раз в восемь лет, что делает событие особенно уникальным.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.