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Новости

15 декабря, 19:30

Общество

Новости часа: названа причина повреждения обшивки "Союза МС-22"

Новости часа: названа причина повреждения обшивки "Союза МС-22"

На пристыкованном к МКС корабле "Союз" произошла разгерметизация

"Актуальный репортаж": "Роскосмос" рассекретил досье Юрия Гагарина

Популяризатор науки Владимир Сурдин ответил на каверзные вопросы на non/fictio№24

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Космический корабль NASA Orion завершил беспилотный полет на орбиту Луны

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"Актуальный репортаж": в России вырос спрос на геномные исследования

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Новости часа: названа причина взрыва и частичного обрушения дома в Нижневартовске

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Причиной повреждения обшивки "Союза МС-22" могло стать попадание микрометеорита. Об этом сообщил "Роскосмос".

Стратегии развития в автомобильной и металлургической промышленности будут приняты до конца 2022 года. Об этом рассказал вице-премьер РФ Денис Мантуров.

В Москве персоналу медучреждений и соцзащиты рекомендовали носить маски. Об этом заявил Роспотребнадзор.

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