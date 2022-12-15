Новости часа: названа причина повреждения обшивки "Союза МС-22"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Причиной повреждения обшивки "Союза МС-22" могло стать попадание микрометеорита. Об этом сообщил "Роскосмос".

Стратегии развития в автомобильной и металлургической промышленности будут приняты до конца 2022 года. Об этом рассказал вице-премьер РФ Денис Мантуров.

В Москве персоналу медучреждений и соцзащиты рекомендовали носить маски. Об этом заявил Роспотребнадзор.