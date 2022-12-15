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Наука

На пристыкованном к МКС корабле "Союз" произошла разгерметизация

На пристыкованном к МКС корабле "Союз" произошла разгерметизация

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ВКС РФ запустили ракету-носитель "Союз" с космодрома Плесецк

На пристыкованном к МКС корабле "Союз" произошла разгерметизация. В итоге российские космонавты не смогли выйти в открытый космос. Проблемы возникли в системе обеспечения теплового режима.

Как сообщили специалисты, из-за этого корабль может перегреваться на Солнце и замерзать в тени Земли. Следующий пилотируемый корабль "Союз МС-23", пуск которого запланирован на середину марта 2023 года, могут перенести на более ранний срок.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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