На пристыкованном к МКС корабле "Союз" произошла разгерметизация. В итоге российские космонавты не смогли выйти в открытый космос. Проблемы возникли в системе обеспечения теплового режима.

Как сообщили специалисты, из-за этого корабль может перегреваться на Солнце и замерзать в тени Земли. Следующий пилотируемый корабль "Союз МС-23", пуск которого запланирован на середину марта 2023 года, могут перенести на более ранний срок.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.