Бобровая Луна взойдет над Москвой в ночь на 16 ноября

В ночь на 16 ноября жители Москвы смогут увидеть заключительное суперлуние года, когда над городом взойдет полная Бобровая Луна. По словам астрономов, это явление обещает быть впечатляющим, так как спутник окажется на рекордно близком расстоянии от Земли, что сделает его визуально больше и ярче обычного.

Свое название Луна получила из-за периода, когда бобры активно готовятся к зиме и строят плотины.

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