МКС угрожает космический мусор

Международной космической станции (МКС) угрожает обломок спутника. Экипажу, возможно, придется спрятаться в корабле "Союз" и на американском сегменте, следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует NASA. Такое предупреждение поступило из подмосковного Центра управления полетами российскому космонавту Антону Шкаплерову.

Специалисты хьюстонского Центра управления полетами также порекомендовали астронавтам на американском сегменте закрыть люки и спрятаться на своем сегменте.

Американский специалист уточнил, что речь идет об обломках спутника, но не указал, какого именно. Космический мусор должен пролететь в 10:06 по московскому времени.