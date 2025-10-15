Российские космонавты впервые в мире озвучили тифлокомментарий с борта МКС в честь Международного дня "белой трости", который призван привлечь внимание общества к проблемам слепых. Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Олег Платонов описали виды Земли с расстояния примерно 400 километров.

Ранее космонавты прошли специальный тренинг по навыкам краткого описания вещей и предметов. Он помог им максимально точно и лаконично передать свои впечатления. До конца года планируется выпустить серию роликов с тифлокомментариями.

