15 октября, 14:30

Наука

Российские космонавты впервые в мире озвучили тифлокомментарий с борта МКС

Российские космонавты впервые в мире озвучили тифлокомментарий с борта МКС

Российские космонавты впервые в мире озвучили тифлокомментарий с борта МКС в честь Международного дня "белой трости", который призван привлечь внимание общества к проблемам слепых. Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Олег Платонов описали виды Земли с расстояния примерно 400 километров.

Ранее космонавты прошли специальный тренинг по навыкам краткого описания вещей и предметов. Он помог им максимально точно и лаконично передать свои впечатления. До конца года планируется выпустить серию роликов с тифлокомментариями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

наукаобществовидеоМаксим ШаманинАлина Гилева

