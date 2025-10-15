Ученые предупредили о рекордном количестве вспышек на Солнце 15 октября

Ученые предупредили о рекордном за последние несколько месяцев количестве вспышек на Солнце 15 октября. В этот день прогнозируется мощный уровень солнечной активности, который может вызвать магнитные бури.

Метеозависимым москвичам порекомендовали быть готовыми к ухудшению самочувствия. Возможны головные боли и слабость. В такие дни стоит больше отдыхать, пить достаточно воды и избегать повышенных физических нагрузок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.