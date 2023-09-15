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15 сентября, 22:00

Наука

Корабль "Союз МС-24" начал стыковку с МКС

Корабль "Союз МС-24" начал стыковку с МКС

Ракета-носитель "Союз" вывела на орбиту пилотируемый корабль "Союз МС-24"

Ракета-носитель "Союз" стартовала с космодрома Байконур

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Корабль "Союз МС-24" начал стыковку с Международной космической станцией (МКС), трансляцию этого события вел Роскосмос. Ракета стартовала с космодрома Байконур.

На корабле на МКС отправились командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко, космонавт Николай Чуб, а также астронавт NASA Лорел О’Хара. Всего во время экспедиции планируют провести 70 экспериментов и 4 выхода в открытый космос по российской программе. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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