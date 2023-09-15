Корабль "Союз МС-24" начал стыковку с МКС

Корабль "Союз МС-24" начал стыковку с Международной космической станцией (МКС), трансляцию этого события вел Роскосмос. Ракета стартовала с космодрома Байконур.

На корабле на МКС отправились командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко, космонавт Николай Чуб, а также астронавт NASA Лорел О’Хара. Всего во время экспедиции планируют провести 70 экспериментов и 4 выхода в открытый космос по российской программе. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

