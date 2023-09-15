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15 сентября, 21:45

Наука

Ракета-носитель "Союз" вывела на орбиту пилотируемый корабль "Союз МС-24"

Ракета-носитель "Союз" вывела на орбиту пилотируемый корабль "Союз МС-24"

Ракета-носитель "Союз" стартовала с космодрома Байконур

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Ракета-носитель "Союз", стартовавшая с космодрома Байконур, вывела на орбиту пилотируемый корабль "Союз МС-24". На нем на Международную космическую станцию (МКС) отправились командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко, космонавт Николай Чуб, а также астронавт NASA Лорел О’Хара.

Помимо космонавтов, корабль доставит на станцию около 120 килограмм полезных грузов, в числе которых фото- и видеоаппаратура, бортовая документация, еда, личные вещи космонавтов, оборудование для научных экспериментов.

Всего во время экспедиции планируют провести 70 экспериментов и 4 выхода в открытый космос по российской программе. Ожидается, что космический корабль прибудет к МКС примерно в 21:57 по московскому времени. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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