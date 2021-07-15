Компания Ричарда Брэнсона Virgin Galactic начала разыгрывать два билета на полет в космос. Победитель будет только один. Он сможет взять с собой на борт ракетоплана кого-то еще.

Розыгрыш проводится до начала осени, его результаты огласят ориентировочно 29 сентября. Участие бесплатное, но шансы на победу можно повысить, пожертвовав от 10 до 100 долларов, которые направят на благотворительные цели.

Помимо самого полета, запланированного на 2022 год, победителю розыгрыша обещают трансфер, номер в отеле и персональную экскурсию по космодрому с Ричардом Брэнсоном.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.