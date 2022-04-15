"Роскосмос" пока не получил 2 млрд рублей от компании Axiom за полет астронавта NASA

"Роскосмос" пока не получил деньги за полет на российской ракете астронавта NASA. На это пожаловался глава российской госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Он напомнил, что за отправку американца в космос компания Аxiom должна была заплатить два миллиарда рублей, но до сих пор не выполнила своих обязательств.

В "Роскосмосе" надеются, что долг будет погашен в мае, но пока сложно сказать, как пойдут дела на фоне санкций. Тем более что российская сторона требует оплату именно в рублях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.







